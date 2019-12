publié le 09/12/2019 à 08:53

Après les lettres de menaces visant des CRS la semaine dernière, le passage à l'acte : un policier a été attaqué dimanche 8 décembre au soir à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Alors qu'il rentrait chez lui après son service, un homme à scooter lui a foncé dessus. Le policier est parvenu à l'esquiver mais le conducteur est revenu vers lui à plusieurs reprises. Muni d'un bâton, il aurait tenté de frapper le fonctionnaire.

Le policier aurait finalement réussi à se placer en sécurité entre deux voitures et aurait décidé de sortir son arme de service pour faire fuir son agresseur. Le conducteur du deux-roues, dont le visage était masqué, se serait alors arrêté à hauteur du policier pour le menacer : "On sait qui tu es, on va te retrouver et te faire la misère", lui aurait-il dit avant de prendre la fuite.

Selon le syndicat de police qui a révélé cette affaire, l'agent agressé serait affecté à Paris. Il aurait déposé plainte et les investigations auraient été confiées à la police judiciaire du Val-de-Marne.

A écouter également dans ce journal

Transports - On redoutait une journée noire ce lundi sur les routes d'Île-de-France, cela se confirme. Le cap symbolique des 500 km de bouchons vient d'être franchi.

Grève - Le syndicat MG France, premier syndicat de généralistes en France, appelle les médecins à fermer leur cabinet le samedi à partir du 14 décembre pour dénoncer le manque de moyens accordés à la médecine de ville pour désengorger les urgences.

Football - À la deuxième place du classement de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille a désormais 6 points d'avance sur Lille après son succès 3-1 face à Bordeaux dimanche soir.