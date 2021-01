publié le 07/01/2021 à 08:16

Incident chez un sous-traitant de Lubrizol à Rouen. Le 1er janvier, des centaines d'habitants avaient signalé des odeurs fortes qui piquaient les yeux, des odeurs de gaz ou d'hydrocarbures. Elles ont persisté pendant deux jours.

Les autorités ont évoqué les conditions météo ainsi que le fonctionnement intensif des chaudières et des cheminées, mais la CGT n'y a pas cru, plus d'un an après l'explosion de l'usine Lubrizol de Rouen.

Gérald Le Corre, de la CGT-Santé, explique sur RTL : "Nous n'avons pas été convaincus par les 'odeurs de cheminées', ce qui nous a amenés à regarder vers Multisol", un sous-traitant de Lubrizol situé également à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

"C'est là que nous avons appris, poursuit le syndicaliste, qu'il y avait eu un incident dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec un gros dégagement de fumée et un important risque d'incendie. On est passé à côté d'une catastrophe industrielle qui a de quoi inquiéter la population du secteur de Rouen".

