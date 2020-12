Théâtres fermés : "Je prends ça comme une fatalité", confie Richard Berry

publié le 07/12/2020 à 20:20

Lundi 15 décembre, les Français pourraient avoir le droit de retourner au théâtre pour le début de la phase 2 du déconfinement. Une perspective qui reste encore à acter tant les objectifs sanitaires sont encore incertains, voire impossible à atteindre à temps. Invité sur RTL, le comédien Richard Berry confie son sentiment devant l'incertitude constante qui plane sur son métier et le secteur de la culture en général.

"On la vit mal. On l'accepte parce qu'on comprend, on ne peut pas se révolter plus que ça. Mais en même temps c'est difficile à vivre", livre-t-il. Il explique ainsi que la situation est aussi évidemment très compliquée pour ceux qui gravitent autour, tous les techniciens engagés dans les spectacles vivants.

Mais néanmoins il ne ressent pas une injustice particulière. "L'injustice, elle est pour tout le monde (...) Je prends plutôt ça comme une fatalité, c'est malheureux mais c'est comme ça", confie Richard Berry qui attend de reprendre son spectacle au Théâtre Libre. Ainsi, s'il avait déclaré lors du premier confinement que la culture avait été oubliée, ce n'est plus vraiment le cas désormais. "Elle a été très peu prise en considération parce qu'on avait un ministre inexistant (Frank Riester ndlr), qui n'a pas véhiculé le drame qu'on était en train de vivre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec Roselyne Bachelot", cingle-t-il.