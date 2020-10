publié le 09/10/2020 à 07:58

C'est le résultat de plus d'un an d'enquête : une soixantaine de personnes soupçonnées de consulter des contenus pédopornographiques ont été arrêtées ces derniers jours dans toute la France. Parmi elles, quatre hommes sont soupçonnés de viol.

Le commissaire Éric Berot, le patron de l'Office de répression de la violence aux personnes, rapporte que les mis en cause expliquent leurs gestes par "un véritable effet d’entraînement d’internet". "Les gens qui téléchargent ce genre de contenu sont dans leur coin : ils vont sur le Darknet et sont en lien avec d’autres" pédocriminels. "Ça les déculpabilise" et les "désinhibe" : "après on voit des passages à l’acte !".

"On a des personnes qui consultent jusqu’à deux à trois heures de vidéos pédopornographiques par jour", explique le commissaire, rappelant que certains "téléchargent des centaines de milliers de photos". "Tout cela entraîne de l’excitation et lorsque ces criminels ont des jeunes mineurs à leur portée, ils passent à l’acte", ajoute Éric Berot.

Roland Garros - Ce vendredi 9 octobre, ce sont les demi-finales messieurs : d'abord Nadal contre l'Argentin Schwartzman, puis le Serbe Djokovic face au Grec Tsitsipas. Samedi, la finale dame s'ouvrira entre l'Américaine Sofia Kenin et la jeune Polonaise Iga Swiatek.

Sophie Pétronin - L'humanitaire Sophie Pétronin, 75 ans, était la dernière otage française au monde. Retenue au Mali depuis quatre ans, elle a été libérée dans la nuit de jeudi à vendredi 9 octobre.

Covid-19 - Le gouvernement élargit le dispositif de prise en charge : une trentaine de professions qui ne bénéficiaient pas du fonds de solidarité vont y avoir accès, notamment, les fleuristes, les blanchisseries et les arts de la table.