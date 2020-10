Libération de Sophie Pétronin : ce que l’on sait

publié le 09/10/2020 à 07:27

Après deux jours d'incertitudes, Sophie Pétronin est libre. L’humanitaire était la dernière otage française encore retenue dans le monde. Elle avait été enlevée au Mali en décembre 2016, le soir de Noël. Trois autres otages ont également été libérés : l’homme politique et opposant malien Soumaïla Cissé et deux Italiens.

Aujourd’hui âgée de 75 ans, l'humanitaire Sophie Pétronin a été libérée dans la nuit de jeudi 8 octobre à vendredi 9 octobre. L'humanitaire, enveloppée dans un grand voile blanc, a donné des nouvelles de son état de santé, lors de sa descente de l’avion à Bamako, la capitale du Mali. "Je vais très bien, j’ai vu le médecin et je n’ai aucun problème de santé : j’ai perdu un peu de poids et quatre dents", explique l’ancienne otage des djihadistes au micro de Mohammed Ag Amedou.

"Vous savez, nous avons tous eu ou nous aurons tous des épreuves" à traverser : "si vous êtes dans l’acceptation de ce qu’il vous arrive, ça ne va pas trop mal se passer mais si vous résistez, alors vous allez vous cogner", ajoute l’humanitaire.

"Je me suis placée dans l’acceptation", détaille Sophie Pétronin qui qualifie sa captivité de "retraite spirituelle". "Je me suis accrochée car je sais que c’est l’anse la plus ferme", poursuit l’humanitaire avec beaucoup de résilience.

200 djihadistes relâchés

Les otages avaient été informés depuis lundi qu’ils allaient être libérés. Durant le week-end, le nouveau pouvoir malien, tenu par les militaires, avait relâché plus de 200 djihadistes qui avaient été ramenés vers le nord du pays. On avait tout de suite pensé à une monnaie d’échange.

Et puis, les autorités n’avaient plus donné de nouvelles : ce genre de tractation demande en effet beaucoup de discrétion. Les otages passent souvent de main en main avant de se retrouver en sécurité. Enfin, hier, jeudi 8 octobre, la nouvelle est tombée à Bamako et Sophie Pétronin est arrivée en pleine forme.

Une rencontre avec Emmanuel Macron

Sophie Pétronin devrait rentrer à Paris, ce vendredi 9 octobre, où elle rencontrera le président Emmanuel Macron, avec qui elle s’est entretenue au téléphone jeudi. "Vous êtes incroyable", lui a lancé le chef d'État. L’ancienne otage rentrera ensuite dans sa famille en France et en Suisse.

L'humanitaire a déjà fait savoir qu’elle comptait retourner à Gao, là où elle avait été enlevée, pour voir les membres de son association qui s’occupe d’enfants. Son fils Sébastien a toutefois prévenu qu’il n’était pas question qu’elle y retourne sans une totale sécurité.