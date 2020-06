Les infos de 7h30 - Gabriel, blessé lors de son interpellation, "a eu peur de mourir", dit son avocat

publié le 02/06/2020 à 08:44

Une centaine de personnes se sont rassemblées lundi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, pour réclamer "justice" pour Gabriel, un adolescent de 14 ans gravement blessé à l'oeil après une interpellation policière il y a une semaine.

Selon la version de la police, l'adolescent a été aperçu en train d'essayer de voler un scooter à Bondy le 25 mai au soir et aurait fui à la vue des forces de l'ordre avant de faire une chute et de résister à son arrestation. Blessé gravement à l'oeil, Gabriel est hospitalisé à l'hôpital pour enfants malades Necker à Paris où il doit se faire opérer, a indiqué l'avocat de la famille, Stéphane Gas, qui affirme qu'il va déposer mardi à Bobigny une plainte pour "violence en réunion par une personne dépositaire de l'autorité publique".

Après son interpellation, Gabriel s'est vu prescrire 30 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Son état n'était pas compatible avec une garde à vue, selon Me Gas et souffre d'une fracture de l'os de l'orbite de l'oeil et a trois dents cassées.

"Il a eu peur de mourir, assure son avocat qui dit "attendre de pied ferme la version des policiers". "Qu’ils ne s’amusent pas à nous expliquer que Gabriel est tombé en se rebellant car c’est rigoureusement impossible."

Et d'ajouter : "C’est un garçon de 14 ans qui pèse 50 kilos (...) Il faut qu’on m’explique à quel moment on peut chuter au sol, se casser les dents et l’oeil mais que le nez soit totalement intact. C’est évidemment beaucoup plus conforme par rapport aux déclarations de Gabriel que par rapport à une éventuelle version totalement ubuesque dans laquelle il aurait trébuché en cherchant à s’échapper".

À écouter également dans ce journal

Renault - Des discussions débutent ce mardi entre les syndicats de l'usine Renault de Maubeuge et la direction. "On est forcément dans une situation tendue (...), juge un délégué CFTC. On est dans l’urgence aujourd’hui, dans une région assez sinistrée".

Ehpad - Les directeurs d'établissements hébergeant des personnes âgées vont pouvoir mettre en place à partir de vendredi "une reprise des visites des proches" quand "la situation sanitaire le permet", avec notamment la possibilité de faire venir des mineurs, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

George Floyd - Depuis la mort de George Floyd,les Etats-Unis sont secoués par de violentes manifestations dénonçant les brutalités policières et le racisme.