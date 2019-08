publié le 15/08/2019 à 07:28

C'est un enterrement cauchemardesque qui a eu lieu début août à Condé-sur-l'Escaut dans le Nord. Un père d'origine modeste a dû être mis en terre par ses propres fils. Il avait pourtant bien payé un contrat d'obsèques mais le cercueil prévu était trop petit. La parution de l'avis dans le journal n'était pas prévue. Il a également fallu rajouter de l'argent pour la cérémonie religieuse.

Et le pire eu lieu au cimetière, raconte Richard Bruyère, l'un des trois fils du défunt. "J'arrive à 10 heures au cimetière. Je découvre à ce moment-là le camion transportant mon père dans le cercueil. Je rencontre la personne qui conduit le véhicule qui me dit : 'j'ai été obligé de le mettre à l'ombre parce que vu la chaleur ce n'est pas évident'. Vous imaginez le choc que ça peut provoquer d'entrée de jeu", raconte-t-il à RTL.

"Toute la famille arrive. On attend, on attend. Voyant les minutes passer j'ai dû prendre les choses en main. Je fais avancer la camionnette près du caveau de mon père et là on me dit qu'il va falloir descendre le cercueil. Ils nous ont prêté deux cordes. On a entrelacé le cercueil de mon père. Les deux pauvres marbriers qui se trouvaient ici nous ont donné un coup de main à mes frères et moi pour le descendre sur le caveau", poursuit-il.

"À la suite de cela, il n'y a pas eu de cérémonie donc j'ai dû improviser. Je me suis retrouvé devant ma famille et ce qui m'a le plus frustré c'est de me dire qu'ils pensaient que je n'avais pas payé les pompes funèbres", confie-t-il.

Richard Bruyère a donc décidé de faire appel à un avocat et de porter plainte contre la société et de se "battre pour la mémoire de mon père". La société de pompes funèbres promet de son côté un dédommagement.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - L'incendie continue de faire rage au sud-est de Carcassonne, sur la commune de Montirat. 900 hectares de végétation ont été détruits. 500 pompiers sont mobilisés depuis hier après-midi.



Religion - 27.000 pèlerins sont attendus à Lourdes aujourd'hui.



Enquête - Emiliano Sala, le footballeur argentin tué dans un accident au-dessus de la Manche en janvier dernier, a été exposé à un niveau potentiellement mortel de monoxyde de carbone, révèle son autopsie. Il est donc probable que le pilote ait également été victime de cette intoxication. Il y aurait eu une mauvaise étanchéité de la cabine.