publié le 15/08/2019 à 05:25

C'est un regain de ferveur autour du pèlerinage de Lourdes, cette tradition du 15 août. Près de 27.000 personnes sont attendues aujourd'hui dans la cité mariale pour la fête de l'Assomption. Une grande famille a décidé de participer au pèlerinage en tant que bénévoles. De 8 à 79 ans, croyant ou pas, ils sont tous ravis.

"Tout simplement content et heureux d'être ici, de cette belle rencontre", explique Bruno. "C'est vraiment des moments forts, et ça aide vraiment à décompresser et à prendre du recul par rapport à la vie professionnelle de tous les jours où on ne prend pas ce temps-là, de s'occuper des autres".

Et tous vivent intensément les valeurs de partage portées par le pèlerinage. Tout le monde est ravi, même quand il faut se lever le matin. "En vacances, en général, on fait la grasse matinée. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les premiers réveils sont vers 6h du matin. Les petits, dès le matin, sont avec le [sourire] jusqu'aux oreilles, il n'y en a pas un seul qui demande à rester au lit", reconnaît Elisabeth.

Au total, avec le grand-père, les enfants, les petits-enfants et les cousins, ils sont 31 de la même famille à participer au pèlerinage.

