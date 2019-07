publié le 13/07/2019 à 07:23

Un chauffard de 21 ans, qui roulait beaucoup trop vite, a fauché toute une famille. Dans cet accident, la mère a été tuée sur le coup... Sa fille de 17 ans a été blessée, et son bébé a été très gravement atteint. Il a même été, pendant quelques heures, dans un état critique.

Mais les nouvelles du petit sont finalement rassurantes. Le garçonnet d'un an souffre de divers traumatismes crâniens, mais son état est stable. Sa sœur a une cheville fracturée. Elle est en état de choc et dévastée, comme toute la famille. "Il y a de la colère", confie l'oncle des enfants. "Je ne sais pas ce que je vais faire. Il roulait très vite, à une vitesse à laquelle on ne peut même pas rouler sur l'autoroute. C'est n'importe quoi".

Tristesse et colère de beaucoup d'habitants également. Maxence a été l'un des premiers à porter secours à la mère de famille, en vain. "De la fête on est passés au drame, des rires aux larmes. C'est terrible. Il faut que ça ait un impact. J'espère que [certains jeunes] auront pris conscience que la vitesse, ça tue, c'est complètement irresponsable".

Inconnu de la justice, le chauffard n'avait ni bu ni consommé de drogue. Mais il a eu un "comportement totalement fou, totalement irresponsable", expliquait vendredi le procureur de la République. Il sera mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire aggravé.

À écouter également dans ce journal

Circulation - Orange, ce sera la couleur du jour sur les routes. Nouvelle journée de grand départ aujourd'hui. Bonne nouvelle si vous devez circuler aujourd'hui : la météo sera clémente partout.

États-Unis - Le ministre du Travail de Donald Trump démissionne. On lui reproche d'avoir négocié un accord en justice jugé trop favorable au milliardaire Jeffrey Epstein, accusé d'abus sexuel sur mineur.

Glyphosate - Un site internet a été condamné par le tribunal de Paris. Il continuait à vendre du glyphosate alors que c'est interdit en France depuis le 1er janvier. L'entreprise a écopé de 4.000 euros d'amende et devra évidemment retirer tous les produits incriminés.