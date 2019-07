publié le 18/07/2019 à 07:47

Des fleurs, des peluches et des ballons rouges en forme de cœur ornent désormais le square à proximité du passage à niveau à Avenay-Val-d'Or dans la Marne, en hommage aux victimes de l'accident survenu le 15 juillet dernier.

Une assistante maternelle et les trois enfants qu'elle transportait sont morts quand leur voiture a été percutée par un TER. On attend toujours les résultats de l'enquête mais visiblement, le véhicule a forcé le passage, la barrière était enfoncée.

Par petits groupes, les habitants de la petite commune champenoise ont remonté à pied la route qui mène à la gare, des roses blanches à la main. Sur le parvis, ils ont entouré les familles endeuillées dans un silence pesant. "Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes enfants. Je passe là tous les jours", déclare une mère de famille en larmes. "Le drame est quand même suffisamment important pour justifier un lieu de recueillement. Nous sommes tous solidaires dans cette douleur", confie Jean qui vit à une centaine de mètres du lieu du drame.

Trois jours après l'accident, les barrières du passage à niveau ont été remplacées et fonctionnent à nouveau. Une plaque commémorative sera prochainement apposée sur la façade de la gare et le square à proximité sera transformé en jardin du souvenir.

