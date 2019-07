publié le 16/07/2019 à 19:34

En voulant éviter de présenter ses papiers, il aurait pu tuer un policier. Dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 juillet, des fonctionnaires de police arrêtent un véhicule juste devant le commissariat du VIIIe arrondissement de Paris : l'automobiliste, chauffeur VTC avec un passager à son bord, venait de prendre un sens interdit avant de rebrousser chemin.

Selon BFM TV, le contrôle de police dégénère lorsque les agents demandent au conducteur de présenter son permis de conduire. La voiture démarre alors qu'un des policiers avait passé son bras à l'intérieur de l'habitacle.

Le gardien de la paix reste accroché au véhicule, est traîné sur près de 200 mètres et tente d'attraper le volant. Le fuyard finit par perdre le contrôle de sa berline et finit sa course dans une palissade de chantier près du Grand Palais.

Connu pour des délits routiers

Le policier a été hospitalisé, il souffre d'une plaie à la tête et d'une fracture au fémur.

Le chauffeur, contrôlé positif au test d'alcoolémie, était déjà connu des services de police pour des délits routiers et faisait déjà l'objet d'une suspension de permis de conduire. Il a été placé en garde à vu pour "conduite en état d'ivresse, défaut de permis et violence volontaire avec par destination sur dépositaire de l'autorité publique".