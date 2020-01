publié le 17/01/2020 à 09:50

L'accident a fait un mort et 5 blessés. Une collision entre un motard et un bus scolaire est survenu jeudi 16 janvier à Torcy en Saône-et-Loire Le motard est mort et parmi les blessés, un collégien est hospitalisé en urgence absolue.

D'après les propos rapportés par France 3 Bourgogne Franche-Comté, la conductrice et quatre collégiens ont été blessés dans la collision. Le conducteur du deux roues, âgé de 33 ans, n'a pas survécu et "un collégien grièvement blessé a été pris en charge par le SMUR et conduit au centre hospitalier de Montceau-les-Mines," d'après la préfecture du département.

Le car avait à son bord 18 élèves d'un collège d'après nos confrères. Une vingtaine de pompiers et une quinze policiers se sont rendus sur les lieux de l'accident. "Le bilan aurait pu être beaucoup plus grave si je me réfère à la violence du choc," a déploré David Marti, président de la communauté urbaine Creusot-Montceau. Une cellule psychologique va être mise en place ce vendredi dans le collège.

À écouter également dans ce journal

Paul Bosuse - Le célèbre restaurant lyonnais a perdu sa troisième étoile a annoncé le Guide Michelin jeudi 16 janvier. L'établissement du chef Paul Bocuse, décédé en 2018, était étoilé depuis 1965. Il n'aura désormais que 2 étoiles à compter du 27 janvier prochain, date de parution du Guide Michelin.

Élections 2022 - Marine Le Pen est la première sur la ligne de départ. La Présidente de Rassemblement National (RN) a annoncé sa candidature jeudi 16 janvier lors de ses vœux à la presse. L'annonce précoce intervient seulement deux mois avant les municipales et deux ans et demi avant la prochaine élection présidentielle.

Grève - La nombre de manifestants était en baisse jeudi 16 janvier, avec 23.000 personnes à Paris contre 56.000 jeudi 9 janvier. Dans le même temps, la SNCF a annoncé que le coût de cette grève approchait le milliard d'euros. Pour pallier à cette perte et éviter le dépôt de bilan, un plan d'économie devrait être mis en place dans les prochaines semaines.