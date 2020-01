Clichy : un cycliste meurt percuté par un camion

publié le 16/01/2020 à 16:45

Tragique accident aux portes de Paris. Autour de 7 heures du matin, place Jacques-Chirac, à Clichy, à quelques mètres à peine du pont du périphérique, un cycliste à Vélib' est mort après avoir été percuté par un 35 tonnes ce jeudi 16 janvier.

Selon Le Parisien, qui révèle l'information, la victime, un homme de 35 ans vivant à Clichy, serait morte sur le coup avant l'arrivée des pompiers et du Samu sur place.

"Le poids lourd venait de Clichy. Le cycliste, avec un Vélib', se tenait sur sa gauche. Les véhicules étaient à l'arrêt, au niveau du boulevard de Douaumont. Quand le camion a démarré pour entrer dans Paris, le cycliste a vraisemblablement voulu passer devant la cabine", explique le commandant Jean-Pierre Jurkowski, chef du service accident à la préfecture de police de Paris.

Le quotidien explique que le chauffeur du 35 tonnes n'avait aucune chance de voir le cycliste. Malgré les signes de plusieurs passants, l'accident s'est donc produit. "Il faut interdire les camions de plus de 30 tonnes sur certains axes en agglomération, cela relève du bon sens, estime le maire de Clichy, Rémi Muzeau. On ne peut plus faire cohabiter les cyclistes et les camions, c'est beaucoup trop dangereux".