Aveyron : mort accidentelle du directeur général de Roquefort Société

publié le 15/01/2020 à 14:16

Arrivé il y a seulement six mois, le directeur général de Roquefort Société a succombé, mardi 14 janvier, à un tragique accident. Christophe Hannebicque, 57 ans, a fait une chute mortelle dans les escaliers sur son lieu de travail, au siège de l'entreprise à Roquefort-sur-Soulzon dans l'Aveyron.

Selon le procureur de la République de Rodez, cité par France Bleu, "aucun élément ne laisse présager l'intervention d'un tiers", la thèse de l'accident est privilégiée. Comme le veut la procédure, une enquête a été ouverte par le parquet, le corps a été transporté à Montpellier pour des examens mais aucune autopsie n'est prévue.

Christophe Hannebicque a pris ses fonctions de directeur général de la Société des Caves et producteurs réunis de Roquefort, ou Roquefort Société, le 17 juin dernier. Il était auparavant directeur commercial au sein de la société Lactalis. Contactée par Midi Libre, Roquefort Société n'a pas souhaité réagir pour le moment au tragique accident.

La CFDT, interrogée par France Bleu, déclare : "C'est très malheureux et nous adressons nos condoléances à la famille de M. Hannebicque" et salue ses qualités d'écoute et de relationnel, précisant qu'avec lui, "les réunions étaient plus apaisées qu'avec son prédécesseur".