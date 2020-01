Finistère : une voiture plonge dans une rivière, deux enfants retrouvés morts

publié le 16/01/2020 à 05:08

C'est un dramatique accident qui s'est déroulé dans la petite commune de Lampaul-Guimiliau. Le corps d'un garçon de 10 ans a été retrouvé sans vie mercredi 15 janvier, dans l'après-midi, ainsi que celui d'une petite fille de 4 ans après la chute d'une voiture dans une rivière à Lampaul-Guimiliau, près de Landivisiau (Finistère).

L'accident, dont les causes restent inexpliquées, s'est produit en ligne droite peu avant midi. Le véhicule, conduit par une femme qui a pu s'extraire seule de l'habitacle, a plongé dans la rivière Quillivaron en franchissant un petit pont et s'est retrouvé sur le toit. Un témoin de la scène a affirmé à France Bleu que la voiture serait passée entre un muret de pierres qui encadrait le pont et un grillage, avant de finir sa course dans l'eau.

Le bilan est lourd : en arrêt cardio-respiratoire, deux enfants âgés de quatre et six ans ont été transférés au CHU de la Cavale Blanche à Brest mais l'un d'entre eux n'a pas survécu. Le corps du troisième enfant, porté disparu au moment de l'accident, a été retrouvé en cours d'après-midi.