Couvre-feu à 18h : quelles sont les exceptions tolérées ?

publié le 14/01/2021 à 18:45

Pour tenter d'enrayer la hausse des contaminations à la Covid-19, le gouvernement s'est résolu ce jeudi 14 janvier à prononcer un couvre-feu dès 18h sur l'ensemble du territoire, à compter de samedi et pour "au moins 15 jours", a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse.

Cependant, il est possible de déroger à ce couvre-feu, à condition de se munir d'une attestation de déplacement et de correspondre aux critères édictés par le gouvernement. Les sorties sont autorisées entre 18h et 6h dans les cas suivants :

- déplacement vers ou depuis son lieu de travail

- déplacement professionnel, s'il n'est pas possible de le reporter

- motif familial impérieux, notamment pour l'assistance aux personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants

- raison médicale, pour se rendre à l'hôpital, chez le médecin ou en pharmacie

- participation à des missions d'intérêt général

- promenade d'un animal domestique à proximité du domicile

Toute personne n'entrant pas dans ces critères et/ou ne disposant pas d'attestation dérogatoire s'expose en cas de contrôle à une amende de 135 euros, et à une peine d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende au bout de trois fois.