publié le 19/06/2019 à 17:18

Le parquet de Marseille a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel des deux frères Guérini : Jean-Noël et Alexandre. Le premier, sénateur et ancien président du département des Bouches-du-Rhône, pour "prise illégale d'intérêt" dans une enquête portant sur l'exploitation de décharges notamment par son frère, a-t-on appris mercredi 19 juin de source judiciaire.



Concernant Alexandre Guérini, le parquet a requis le renvoi devant la justice notamment pour recel de prise illégale d'intérêt, abus de confiance et blanchiment, de sa société SMA Environnement, ainsi que de 11 onze autre personnes.

Le procureur Xavier Tarabeux a en revanche demandé l'abandon des poursuites dans plusieurs volets de ce vaste dossier, notamment celles visant les deux frères Guérini pour "association de malfaiteurs en vue de trafic d'influence".