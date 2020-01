publié le 13/01/2020 à 07:14

Un mineur qui passe aux aveux. Un jeune homme âgé de 17 ans s’est rendu ce dimanche 12 janvier après l'agression d'un policier de 25 ans grièvement blessé à l'abdomen d’un coup de couteau la veille à Marseille. Le fonctionnaire, qui n'était pas en service, était intervenu pour calmer un différend entre jeunes devant une boulangerie.

L’adolescent s’est rendu dans un commissariat des quartiers nord de la ville, accompagné d’un avocat qui avait préalablement prévenu les enquêteurs de la décision de son client. Le policier, qui se trouve actuellement dans un état grave, avait été affecté il y a tout juste un mois à la surveillance des prisonniers au sein du tribunal de Marseille.

Il n'avait aucune expérience de terrain et avait été diplômé récemment de l'école de police de Nîmes. Ce membre des forces de l'ordre arrivait en provenance de Tahiti, son île natale, avec sa femme, qui l'accompagnait avant son agression. "Il voulait s'expliquer avec ce groupe de jeunes mais eux voulaient en venir aux mains. Du coup, l'un d'eux a sorti son couteau et a poignardé mon chéri. On a déjà envie de rentrer chez nous" regrette-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Au 39e jour de grève, le Premier ministre Édouard Philippe a affiché sa détermination et la fermeté du gouvernement lors du 20 Heures de France 2. Il a également appelé les contestataires à la "responsabilité".

Justice - 30 ans après les faits présumés, la justice lyonnaise se penche ce lundi 13 janvier sur les agissements du père Preynat, poursuivi pour abus sexuels sur des dizaines de mineurs.

Sport - En football, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur sa pelouse par l'AS Monaco (3-3), lors du dernier match de la 20e journée de Ligue 1. Les Parisiens restent leaders du championnat tandis que les joueurs de la Principauté remontent à la 8e place.