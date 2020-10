publié le 28/10/2020 à 08:01

Un nouveau drame en mer. Quatre migrants sont morts mardi 27 octobre en traversant la Manche. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France. Parmi les victimes, deux enfants âgés de cinq et huit ans. Un bébé est toujours porté disparu. Leur embarcation a chaviré au large de Dunkerque, à cause de conditions météorologiques particulièrement mauvaises et l'opération de sauvetage n'a pas suffi.

C'est un plaisancier anglais qui a donné l'alerte. Un petit bateau avec une cabine. À bord, une vingtaine de migrants iraniens. D'importants moyens avaient été déployés mais le bilan humain est terrible. "L'embarcation n'était pas du tout faite pour autant de monde. Ce sont des personnes qu'on a jetées dans la gueule du loup et qu'on a directement mené à la mort", déplore le sous-préfet de Dunkerque, Hervé Tourmente.

Depuis plusieurs mois ces tentatives se sont multipliées dans la Manche, mais jusque-là les conditions météorologiques étaient plus favorables. Jean-Claude Lenoir, militant associatif à Calais explique : "ils sont désespérés et n'ont aucune autre solution. Non seulement il n'y a pas de solution, mais on poursuit ceux qui tentent de donner à manger".

Les rescapés en état d'être auditionné vont être interrogés par la police aux frontières. Pas évident qu'ils s'expriment sur l'identité de leur passeur.

À écouter également dans ce journal

Santé - 7,5 millions de personnes ont récupéré leur dose de vaccin depuis le début de la campagne de vaccination le 13 octobre dernier. Une ruée que beaucoup de pharmacies ont du mal à suivre : 80% des officines sont actuellement en rupture de stock.

États-Unis - Melania Trump a tenu un meeting dans la soirée du mardi 27 octobre dans un village de Pennsylvanie. Entre désaccords avec son mari et attaque envers les démocrates, elle a tenté de convaincre l'électorat féminin, une semaine avant l'élection présidentielle.

Football - Marseille s'est pris une leçon mardi 27 octobre en Ligue des champions. L'OM a été battu par Manchester City, 3-0.