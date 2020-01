Les infos de 6h30 - Livreur mort à Paris : "ils sont meurtris et marqués" dit l'avocat des policiers

publié le 09/01/2020 à 07:35

Une réaction attendue, pour livrer leur propre version des faits. Six jours après la mort de Cédric Chouviat lors d'un contrôle policier le vendredi 3 janvier à Paris, l'avocat des quatre policiers impliqués a pris la parole, alors qu'un dépôt de plainte a été déposé par la famille de la victime.

L'autopsie a montré que Cédric Chouviat avait été victime d'une asphyxie avec une fracture du larynx suivi d'un malaise cardiaque. Selon l'avocat des forces de l'ordre, Me Thibault de Montbrial, "cette affaire est d'abord une épouvantable tragédie pour la famille de Monsieur Chouviat. C'est également une tragédie pour les quatre fonctionnaires qui sont très meurtris et marqués par la mort de Monsieur Chouviat".

Il estime que cette tragédie ne serait pas arrivée "si Monsieur Chouviat avait rangé son téléphone lorsque le policer lui a crié "'téléphone' par la fenêtre en le voyant passer" ou même "s'il n'avait pas eu de geste méprisant lorsque le policier lui a fait cette adresse". Me Thibault de Montbrial ajoute que "la part de la population qui s'en prend aux forces de l'ordre s'expose à ce que, faisant usage de la violence légitime, les forces de l'ordre leur fasse du mal tout autant qu'elles sont exposées à ce qu'il leur soit fait du mal".

À écouter également dans ce journal

Société - La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et plusieurs manifestations auront lieu ce jeudi 9 janvier. Les enseignants feront à nouveau part de leur désaccord avec cette réforme et de nombreux élèves se retrouvent sur le carreau en pleine semaine. Un casse-tête pour beaucoup de parents.



Justice - Carlos Ghosn a donné une conférence de presse depuis Beyrouth ce mercredi 8 janvier. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan a donc pris la parole pour la première fois depuis sa fuite rocambolesque du Japon et accuse Nissan de collusion avec le procureur japonais.

International - Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé ce mercredi 8 janvier qu'ils renonçaient désormais à jouer un rôle de premier plan au sein de la famille royale. Le couple a choisi de prendre son indépendance financière et de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord