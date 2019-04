publié le 05/04/2019 à 08:13

Santé Publique France promet une véritable enquête de terrain après la découverte de neuf cas de cancer chez de jeunes enfants à Sainte-Pazanne près de Nantes. L’annonce a été faite jeudi 4 avril, lors d'une réunion publique organisée sur place. Les parents se disent ce matin satisfaits, cela faisait des années qu'ils le réclamaient.



"En moins d’un mois on a eu cette réunion publique, on a les médecins du secteur qui vont être informés et on a une étude de terrain, et cela on y veillera également, qui est lancé. Aujourd’hui, on ne peut être que satisfait. On suivra de très près l’étude de terrain, qu’elle ait bien lieu. Cela prendra le temps que ça prendra mais en tout cas maintenant on ne lâche rien", explique Yohan Pailloux, porte-parole du collectif "Stop au cancer de nos enfants".

"Il y a probablement d’autres Sainte-Pazanne ailleurs en France parce que les gens ne savent pas forcément qu’à côté de chez eux il y a un autre cas de cancers. Malheureusement j’ai peur qu’on ne soit pas les seuls aujourd’hui", conclut-il

Dans cette commune de 6.500 habitants de Loire-Atlantique, les habitants sont inquiets après que neuf enfants ont contracté un cancer depuis décembre 2015. Alors que trois d'entre eux sont morts des suites de la maladie. Au total, 12 cas de cancers ont été dénombrés : neuf chez des enfants et trois chez de jeunes adultes.

À écouter également dans ce journal

Amiante - La Cour de cassation doit dire ce vendredi 5 avril si elle élargit le préjudice d'anxiété à l'ensemble des travailleurs exposés à l'amiante et à d'autres produits dont on sait qu’ils sont aujourd'hui cancérigènes. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne sont pas malades mais qui redoutent de l'être un jour. Tous vivent au quotidien avec cette angoisse.



Carlos Ghosn - Carlos Ghosn a passé la nuit en prison, et il risque d'y rester. Le tribunal de Tokyo a annoncé cette nuit qu’il restera en garde à vue au moins jusqu'au 14 avril



Football - À deux mois du Mondial féminin qui aura lieu ici en France, voilà une victoire qui fait du bien. Les Bleues ont battu hier le Japon, finaliste de la dernière Coupe du monde (3-1), trois buts français dont un signé Eugénie Le Sommer.