Allemagne : une dizaine de policiers blessés par des centaines de jeunes

Stuttgart a connu une nuit de violences entre le samedi 20 et le dimanche 21 juin

et AFP

publié le 21/06/2020 à 16:20

Une dizaine de policiers ont été légèrement blessés et des magasins ont été vandalisés, à Stuttgart en Allemagne, lors d'une scène de violences impliquant des centaines de jeunes, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin.

Des "scènes dignes d'une guerre civile", a qualifié Sascha Binder, un responsable politique local qui a évoqué des "combats de rue" et demandé une enquête. À l'origine, un contrôle de police pour stupéfiant qui a dérapé dans un endroit où quelque 500 jeunes étaient massés, a indiqué la police.

La foule s'est dirigée vers le centre-ville en petits groupes et des voitures ont été endommagées avec des barres de fer, des pierres ont été lancées et des pavés retirés de la voie publique pour être jetés sur les forces de l'ordre, selon le récit de la police. Au total, "plus d'une dizaine de policiers" ont été légèrement blessés.

Le calme est revenu vers 3 heures du matin après l'arrivée de renforts. Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Les week-ends précédents, des incidents d'une ampleur bien moindre se sont déjà produits. En janvier, une fusillade avait fait six morts.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020