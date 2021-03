publié le 30/03/2021 à 00:28

Francis Lalanne persiste dans son opposition aux autorités. Dimanche, à Nice, alors qu’il participait à un rassemblement d'opposition aux restrictions sanitaires, il a appelé les participants à "commettre un délit".

"Je vous propose de vous embrasser", a encouragé l’artiste, selon Nice Matin. "Que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres", a-t-il aussi déclaré face à la foule. Le chanteur s’en est ensuite pris au port du masque. "Ils disent qu’il est obligatoire, mais ils ne disent pas où. Mettez-le sur le front, à la ceinture, en boucles d’oreilles. Vous pouvez aussi vous en servir pour ramasser les merdes des chiens", a-t-il énuméré.

Puis Francis Lalanne s’est livré à un réquisitoire contre la société de consommation. "Arrêtez de consommer, le consumérisme est un virus bien plus dangereux que le Covid. Arrêtez de consommer et l’État sera à genoux", a-t-il lancé, avant d’ajouter : "Les messages anxiogènes, délivrés toute la journée par le gouvernement sont là pour rendre malades psychologiquement les gens, et c’est délibéré".

Irresponsable et un irrespect total pour nos soignants en première ligne et pour l'immense majorité des Niçoises et des Niçois. Je déplore qu'on ait laissé ce rassemblement se tenir et réclame des sanctions exemplaires contre les organisateurs. Soutien et hommage à nos soignants. https://t.co/3wag0xHR2b — Christian Estrosi (@cestrosi) March 29, 2021

Quelque 350 personnes membres du collectif "Bas les masques pour nos enfants" et des "gilets jaunes" ont manifesté dimanche à Nice. Le maire de la ville, Christian Estrosi, a qualifié le rassemblement d'"irresponsable". Et d’ajouter, sur Twitter : "Je déplore qu'on ait laissé ce rassemblement se tenir et réclame des sanctions exemplaires contre les organisateurs".