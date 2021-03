Coronavirus : des chercheurs identifient de nouveaux symptômes

publié le 25/03/2021 à 13:49

Fièvre, toux, perte de l'odorat et du goût, nausées, douleurs musculaires... Les symptômes de la Covid-19 peuvent être multiples. L'apparition de ce qu'on appelle les "Covid longs" brouille encore ce que l'on pensait savoir de la maladie, avec la possibilité d'atteintes cérébrales du virus.

Fin janvier, des chercheurs ont encore découvert d'autres symptômes possibles d'une contamination au coronavirus. Leurs résultats ont été publiés le lundi 22 mars dans l'International Journal of Audiology. Selon ces scientifiques de l'université de Manchester, au Royaume-Uni, des cas de perte d'audition, de vertiges et d'acouphènes ont été recensés. Ils estiment à environ 7% la prévalence des deux premiers, et à 14% celle des acouphènes. "Néanmoins, ces estimations pourraient être surestimées", nuancent les chercheurs, qui expliquent que les études sur le sujet ne rapportent pas toujours les changements de symptômes.

Selon eux, le virus pourrait causer ces atteintes de l'oreille en attaquant le nerf auditif, en provoquant des troubles de la circulation ou encore à cause de la réaction immunitaire qu'il produit.