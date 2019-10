publié le 18/10/2019 à 08:15

L'enquête sur l'auteur de l'attaque de la Préfecture de police, du 3 octobre dernier, s'oriente vers la piste d'un "loup solitaire". Les motivations de Mickaël Harpon restent toujours très mystérieuses. En effet, aucune revendication, ni allégeance à Daesh n'ont été retrouvées lors de la perquisition. Les données récupérées sur sa clé USB n'évoquent, à ce stade, que des documents liés à son travail au sein du service informatique.

Seuls quelques éléments laissent penser à un acte terroriste islamiste : l'homme était converti et avait une pratique visiblement de plus en plus rigoriste, et il avait justifié, en 2015, l'attentat de Charlie Hebdo.

Le portrait qui se dessine est celui d'un homme assez seul, isolé au travail à cause de son handicap, mais rien ne permet de faire le lien avec le fait qu'il tuerait ses collègues. Les enquêteurs croient sa femme, qui affirme n'avoir rien su. De même pour les 5 personnes de l'entourage de Mickaël Harpon, qui sont sorties de garde à vue sans aucune poursuite. Les ressorts de son passage à l'acte restent donc très obscurs. Pour rappel, il avait acheté le couteau utilisé pour l'attaque, le matin même en se rendant au travail.

