publié le 03/01/2020 à 07:22

Le livre Consentement, paru ce jeudi 2 janvier, continue de susciter de vives réactions. Dans cet ouvrage, Vanessa Springora raconte comment elle a été séduite à l'âge de 14 ans par l'écrivain Gabriel Matzneff, presque quinquagénaire aux moments des faits. Avec la parution de ce livre, la justice entend désormais savoir si des actes illégaux ont été commis.

De son côté, le parquet de Paris n'exclut pas l'ouverture d'une enquête. Même si ses accusations son jugées plausibles, suivre Gabriel Matzneff au-delà d'une simple enquête préliminaire risque d'être impossible à cause des délais de prescription appliqués aux violences sexuelles.

Son accusatrice évoque une "atteinte sexuelle" et dans ce cas, les délais de prescription se situe entre 10 et 20 ans après la majorité de la victime. Un délai largement dépassé pour Vanessa Springora qui est aujourd'hui âgée de 47 ans. Même si les faits étaient requalifiés en viol, là encore, les faits de prescription seraient dépassés et l'enquête, classée sans suite.

Pour voir Gabriel Matzneff être inquiété par la justice, il faudrait qu'une autre victime de faits plus récents relate des agissements qui ne sont pas prescrits. Dans ce cas seulement, Gabriel Matzneff pourrait être poursuivi.

