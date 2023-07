Le parc aquatique de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume dans le Var a connu un accident exceptionnel, dimanche 30 juillet : il y avait un vent fort et une rafale a soulevé un toboggan gonflable qui s'est envolé pour retomber 50 mètres plus loin.



À l'intérieur, se trouvaient une petite fille de 3 ans et demi et son père âgé de 35 ans. Ils ont été retrouvés en arrêt cardiaque, mais ils ont pu être réanimés et ont été transportés à l'hôpital. Le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Alain Decanis, a annoncé sur les réseaux sociaux que le père était décédé dans la soirée de dimanche.

La structure gonflable, longue de 20 mètres, s'est déplacée d'environ 50 mètres. Le parc aquatique, baptisé Wonderland Waterpark, a ouvert durant l'été 2023. Marguerite était présente et a assisté à la scène. "Tout d'un coup, une rafale de vent, je ne sais même pas comment c'est arrivé. D'un coup, le toboggan est parti comme ça, il s'envole et puis il s'écrase", a-t-elle décrit.

Marguerite s'est mise à crier pour chercher sa petite-fille, mais celle-ci était dans un autre bassin et allait bien. "Après, je vois le monsieur, étalé par terre, on n'arrivait pas à le réanimer et après, j'ai appris qu'il y avait une petite fille à côté, de trois ans et demi", a-t-elle ajouté. "C'est choquant", a-t-elle conclu.

À écouter également dans ce journal

Carburant - Le prix des carburants a augmenté durant l'été. Le gazole est au plus haut depuis le mois de mai à 1,76 euro le litre en moyenne, le SP95 à 1,86 euro.

Accident dans les Yvelines - L'automobiliste qui a provoqué un accident de bus mortel, vendredi 28 juillet, a été placé en détention provisoire. Le jeune homme a reconnu avoir pris