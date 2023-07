Une structure gonflable s'envole dans un parc d'attraction du Var : l'un des blessés est mort, annonce le maire de la commune

L'une des deux victimes de l'accident au parc Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'a pas survécu, a annoncé le maire de la commune sur Facebook ce lundi 31 juillet dans la nuit. Il s'agit du papa de 35 ans. "Les pompiers et autres sauveteurs sont arrivés très vite sur les lieux, mais la situation était déjà critique lorsque les deux victimes ont été héliportées vers des hôpitaux marseillais. J'espérais néanmoins un dénouement positif et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris tard dans la soirée que le papa n'avait pas survécu", a écrit Alain Decanis le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur Facebook.

La veille, l'homme et sa petite fille de 3 ans et demi se trouvaient dans une structure gonflable du parc aquatique quand celle-ci s'est envolée en raison de vents violents, avant de retomber 50 mètres plus loin. Les deux victimes étaient en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours dans ce parc de divertissement de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La structure gonflable en question, de 20 mètres de long et de large, s'est déplacée d'environ 50 mètres. Baptisé Wonderland Waterpark, l'établissement a ouvert cet été selon son site internet et est situé à l'orée de cette petite commune varoise à une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence.

