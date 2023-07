INVITÉE RTL - Niger : "Pas de décision d'évacuation" des ressortissants français, annonce Catherine Colonna

La pression est importante au Niger, un des derniers alliés de Paris, au Sahel, qui a connu un coup d'État mercredi 26 juillet. Samedi 28 juillet, Paris avait annoncé qu'elle suspendait son aide au développement et son appui budgétaire au pays.

Emmanuel Macron "ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts" et répliquera "de manière immédiate et intraitable", a fait savoir l'Elysée ce dimanche 30 juillet alors que des milliers de personnes ont manifesté devant l’ambassade de France en soutien aux militaires putschistes Niamey, drapeaux russes à la main, avant d’être dispersées par des grenades lacrymogènes.

"Le temps des coups d'État en Afrique, cela doit cesser", affirme Catherine Colonna au micro de RTL. "Ils ne sont pas acceptables. Ils menacent la sécurité d'un pays, la stabilité de la région."

"La France, comme toujours, protège ses ressortissants"

Entre 500 et 600 ressortissants français se trouvent actuellement au Niger, d'après le Quai d'Orsay. "La France, comme toujours, protège ses ressortissants. Nous sommes extrêmement vigilants. Je précise que la situation, cet après-midi, est plus calme", souligne la ministre.

Et de poursuivre : "Ils ont tous été contactés. En amont, des mesures de précaution sont prises comme toujours dans ce type de situation. Ces mesures seront renforcées si c'était nécessaire mais il n'y a pas de décision d'évacuation au moment où je vous parle."