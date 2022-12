Le stratagème de ce fonctionnaire expérimenté était assez simple. Lorsqu'un habitant de sa circonscription appelait pour rendre son arme, il notait les coordonnées de la personne mais n'entrait aucune information dans le système. Il se rendait ensuite au domicile de celui ou celle qui voulait se débarrasser de son arme à feu, la récupérait et la gardait pour lui. Il aurait ainsi détourné une demi-douzaine d'armes.

Sa combine a été dévoilée quand une femme a appelé le commissariat pour signaler qu'elle avait oublié une boîte de cartouches. Au bout du fil, le fonctionnaire n'est plus le même, et il ne trouve aucune trace d'elle dans le système informatique. Il prévient alors sa hiérarchie, et se tourne vers l'IGPN.

Le fonctionnaire a été placé en garde à vue mercredi, puis remis en liberté. L'enquête continue pour déterminer les intentions exactes de ce policier. Selon la préfecture, l'homme va être prochainement suspendu de ses fonctions.

