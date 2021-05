publié le 24/05/2021 à 11:01

Condamnation unanime en Occident après le détournement d'un avion de ligne par la Biélorussie. Un vol de la compagnie RyanAir entre Athènes et Vilnius a été intercepté dimanche 23 mai par un avion de chasse biélorusse, une opération coup de poing pour arrêter un militant de l'opposition qui se trouvait à bord. Parmi les passagers, Arthur, un Français qui a assisté à l'interpellation et raconte "une scène qui est presque digne d'un film".

"Dans l'avion l'atmosphère était plutôt calme, il y a juste la personne interpellée plus tard qui, sur le coup quand on a annoncé qu'on atterrissait à Minsk, s'est un peu révoltée auprès d'un steward. Il parlait en biélorusse donc je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait mais on peut supposer qu'il se plaignait et qu'il anticipait ce qui allait se passer. C'est mon hypothèse. Il était très remonté pendant une minute puis il a repris son calme", relate le passager français.

"Quand il s'est fait interpeller j'ai trouvé un visage serein, il ne laissait rien paraître. Donc je suis allé voir un des capitaines de l'avion et je lui ai demandé s'il pouvait me donner plus de détails. Il m'a dit qu'on lui a demandé de se poser en urgence à l'aéroport le plus proche qui était Minsk. La personne interpellée n'a pas repris l'avion avec nous. Elle était deux rangées devant moi et sa place était vide donc elle est restée sur place", a-t-il poursuivi.

Une opération qui suscite beaucoup d'indignation. Paris dénonce un acte inacceptable. L'Europe évoque de possibles sanctions. Washington condamne et réclame la libération du journaliste Roman Protassevitch.