Tarn-et-Garonne : un joueur de rugby se tue en sautant d'un pont

Le club de rugby de Montauban qui évolue cette année en Pro D2, est endeuillé. Le corps de Kelly Meafua, troisième ligne samoan de 31 ans, a en effet été retrouvé sur les berges du Tarn à Montauban. Le rugbymen s'est tué dans la nuit de vendredi à samedi 7 mai, après avoir sauté dans la rivière depuis un pont.

Après avoir participé à la victoire à domicile de son club face à Narbonne, il aurait été aperçu cette nuit-là dans une boite de nuit du centre ville de Montauban. Il aurait ensuite été vu en train de sauter du Pont-Vieux, pourtant haut de 22 mètres. Malgré l'aide de son coéquipier Christophe Vaotoa présent sur les lieux du terrible accident et l'arrivée rapide des secours, Meafua n'a pas pu être réanimé.

Le club occitan a par la suite publié un communiqué pour rendre hommage à leur joueur disparu : "Tout le club de l'USM Sapiac est choqué par ce drame et a une pensée pour son épouse, ses enfants, ses coéquipiers et plus généralement tous les amoureux du club. Kelly était un joueur très apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd'hui perdu un joueur, un ami, un frère".

