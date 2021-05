Régionales 2021 : Jean Castex confirme l'alliance LR-LaREM en région PACA

publié le 02/05/2021 à 11:38

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce dimanche le retrait de la liste La République en Marche dans la région PACA, au profit du président sortant Renaud Muselier, du parti Les Républicains.

Renaud Muselier avait appelé à un rassemblement autour de sa candidature. Le président sortant (LR) estimait "de bon sens" que la majorité présidentielle se rallie à ses côtés. En réponse, le Premier ministre a annoncé dans le Journal du Dimanche le retrait de la liste LaREM en PACA. "La majorité présidentielle répond très favorablement à l’initiative de Renaud Muselier", a déclaré Jean Castex.

"Le pays est en crise, la majorité présidentielle agit, doit s’élargir et doit savoir fédérer", a plaidé le Premier ministre, en faisant référence aux arguments précédemment avancés par Renaud Muselier qui assurait "qu'il existe des compétences dans la majorité présidentielle qui pourront nous aider dans la crise comme dans la sortie de crise". Ainsi la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, retire sa liste et se joindra à celle de LR.

Cette union entre la majorité et la droite est loin de convaincre tout le monde. Pour le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, cette alliance est un "coup de poignard dans le dos", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ce dernier ne souhaite pas que le parti LR se retrouve assimilé à LaREM pour la prochaine élection présidentielle. Le maire LR de Cannes, David Lisnard ne voit lui non plus pas d'un bon œil ce rapprochement. Il avait d'ores et déjà annoncé sur LCI mercredi, qu’il se désolidariserait de Renaud Muselier si celui-ci faisait alliance avec La République en Marche.

"C’est un accord pour les élections régionales, il est prématuré de parler d’autres échéances", a insisté Jean Castex auprès de nos confrères du JDD. En outre, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a déclaré que Renaud Muselier "ne pourra pas bénéficier de l'investiture LR" en PACA. Le député a qualifié cette alliance entre LR et LaREM de "petites manœuvres électorales".

Après l’annonce des petites manœuvres électorales en PACA par @JeanCASTEX, @RenaudMuselier, conformément aux règles @lesRepublicains qui imposent qu’il n’y ait aucun accord de 1e tour avec @enmarchefr, ne pourra pas bénéficier de l’investiture LR.



🗞️ Mon communiqué ⤵️ pic.twitter.com/CAbvWSQtJN — Christian JACOB (@ChJacob77) May 2, 2021