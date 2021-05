publié le 02/05/2021 à 08:47

Demain, lundi 3 mai, s'ouvre le premier procès de Nordahl Lelandais, l'ancien maître-chien associé à la disparition de la petite Maëlys. Mais lundi, il comparaitra pour le meurtre du jeune militaire Arthur Noyer en 2017.

L'avocat des parents de la victime, maître Boulloud, explique qu'il a déjà assisté à plusieurs interrogatoires de Nordahl Lelandais dans le bureau du juge, ce qui lui a permis de se faire une première idée du personnage. "Aujourd'hui, Nordahl Lelandais c'est le gendre idéal. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu voir comme photo dans la presse où ailleurs. C'est le personnage qui est très calme, qui répond effectivement à la question qui est posée, mais il n'en dira pas plus. Et effectivement, lorsqu'il est au-devant d'une question qui le gêne, il n'a plus de souvenirs etc", indique l'avocat.

Maître Boulloud précise également que Lelandais "est quelqu'un qui a une très grande maîtrise de lui et qui joue avec les enquêteurs, qui joue avec le juge, qui joue avec l'avocat de la partie adverse, qui joue même peut-être avec sa famille. Il joue. Et ça c'est très important parce qu'il faut des éléments vraiment fiables, objectifs, pour le faire craquer. Là, il va faire semblant de craquer, il va nous dire qu'il est sur la voie de la rédemption. En deux ans, je n'ai pas vu qu'il a gravi la porte de la rédemption", assure Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer.

Concernant l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, le procès devrait avoir lieu l'année prochaine.

À écouter également dans ce journal :

1er mai - Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues de France hier : jusqu'à 150.000 manifestants selon la CGT. À Paris, trois policiers et 21 militants ont été blessés.



Coronavirus - Le nombre de patients en réanimation semble suivre sa baisse pour le cinquième jour consécutif. 5.600 personnes sont hospitalisées dans un état grave. Ces dernières 24 heures, 196 décès ont encore été recensés.

Rugby - Toulouse s'est qualifié 21-9 face à Bordeaux-Bègles hier, lors de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Les joueurs d'Ugo Mola sont en course pour leur 5e étoile et pourraient bien affronter un autre club français en finale si La Rochelle venait à se qualifier ce dimanche, face à Leinster.