publié le 09/06/2020 à 06:53

Un suspect a été mis en examen six mois après le meurtre d'une lycéenne dans le Pas-de-Calais, à Sallaumines. L'homme n'est pas un inconnu de la justice, il avait déjà été condamné pour meurtre et était sorti de prison depuis quelques mois. Ce sont des proches qui l'ont dénoncé.

"J'ai planté une jeune fille au cou." C'est ainsi que Ferdinand Aouri s'est confié à ses proches, un soir, alors qu'il était couvert de sang. Cet homme habitant la région de Lens, sans emploi, a déjà un lourd casier. Il a passé quasiment la moitié de sa vie en prison, notamment pour meurtre, escroquerie, vol. Arrêté en février dernier pour non-respect de son contrôle judiciaire et violence conjugale, il est confondu par son ADN retrouvé sur les lunettes de Laura Bernard, 16 ans au moment du meurtre.

Il aura fallu attendre la fin du confinement pour voir aboutir les investigations confirme le directeur du service régional de police judiciaire, Romuald Muller. "En matière de police technique et scientifique, il fallait attendre un certain nombre de résultats et pendant le confinement l'enquête a bien évidemment continué mais il a quelque chose qui ne pouvait pas être fait, ce sont les auditions", explique-t-il. "On savait qu'il était détenu, il n'y avait pas de risque de récidive dans l'immédiat."

Condamné en 2007 par la Cour d'assise du Pas-de-Calais pour un homicide volontaire, Ferdinand Aouri, qui nie toute implication, avait été libéré huit mois seulement avant l'agression sauvage de Laura. Cette lycéenne discrète et sans histoire était à 400 mètres du domicile familial quand elle a été poignardée.

