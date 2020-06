Meurtre de Laura Bernard : un homme de 36 ans écroué

publié le 08/06/2020 à 16:50

L'enquête sur le meurtre de Laura Bernard est relancée. Le 30 janvier dernier l'adolescente de 16 ans avait été tuée de quatre coups de couteau en pleine rue à Sallaumines dans le Pas-de-Calais. Un suspect a été arrêté et écroué, il s'agit d'un homme de 36 ans, récidiviste.

L'homme a déjà passé la moitié de sa vie en prison, comme l'a confirmé à RTL le directeur de la Police judiciaire de Lille. Ferdinand Aouri a été interpellé le 23 février à Lens pour une histoire de violence conjugale, c'est alors que les policiers ont fait le rapprochement avec le meurtre de la jeune Laura Bernard, poignardée en pleine rue en rentrant de son lycée.

"Deux personnes de son entourage familiale ont relaté l'avoir vu, Ferdinand Aouri, revenir un soir couvert de sang, l'avoir entendu dire, selon ses propres termes, qu'il avait planté une jeune fille au cou. Enfin, sa paire de lunettes a été retrouvée sur les lieux du crime, non-loin du corps de Laura Bernard. Sur les lunettes une trace d'un ADN masculin a pu être relevée. Les expertises ont mis en évidence que l'ADN masculin était celui de Ferdinand Aouri", a précisé Thierry Dran, le procureur de la République de Béthune, lors d'une conférence de presse ce lundi 8 juin.

Le suspect, déjà condamné pour meurtre précédé d'un autre crime en 2007, a nié toute implication et a également refusé de s'expliquer devant les enquêteurs. On ne sait pas encore s'il connaissait ou non la jeune victime, qui aurait fêté ses 17 ans il y a quelques jours. Il aura donc fallu attendre la fin du confinement, enquête qui aura nécessité une centaine d'auditions.