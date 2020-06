Thaïlande : un passant sauve un bébé abandonné sur la route

publié le 08/06/2020 à 22:13

L’histoire s’est déroulée à Chiang Mai, en Thaïlande. Alors qu’il rentrait à son domicile, Eric Randsell, un expatrié américain, a entendu les pleurs d’un bébé, à côté de la route. Selon The Mirror, qui relate les faits, l’homme a décidé de fouiller les lieux avant de trouver, dans un tas de pneus, le nouveau-né, une petite fille enroulée dans une couverture rouge.



L’homme a alors prévenu les autorités et le bébé, né il y a moins de 48 heures au moment de la découverte, a été conduit à l’hôpital pour être placé en soins intensifs. Selon The Mirror, la petite fille va bien et elle a été placée dans un foyer. Les forces de l’ordre sont à la recherche de sa mère biologique.

Selon les autorités, la mère de l’enfant pourrait avoir abandonné son bébé en raison de difficultés financières, notamment liées à la crise sanitaire.