La justice a prononcé un non-lieu, dans l'affaire d'Adama Traoré, ce vendredi 1ᵉʳ septembre. Le jeune homme est décédé en 2016 dans le Val-d'Oise, durant son interpellation. Une affaire qui est devenue le symbole des violences et du racisme dont ont été accusés les forces de l'ordre.

Cette décision de justice met ainsi un terme provisoire à l'enquête, mais la famille d'Adama Traoré est en colère, sa sœur annonce faire appel : "Pour moi, c'est un non-lieu scandaleux, ce sont nos droits qui sont bafoués. On a des impunités policières qui sont là et où on ne met pas de mise en examen."

"Ça fait peur, donc bien évidemment, on va faire appel pour montrer qu'il y a un déni de justice et que les gendarmes sont protégés par la justice française. Ils ont été complètement exonérés, alors qu'ils ont été tenus responsable, c'est complètement contradictoire. Donc, on fera appel et on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout," a-t-elle ajouté.



" C'est une très grande satisfaction"

Du côté de la défense des gendarmes, on salue une décision de justice conforme à la réalité, selon Maitre Pascal Rouiller, l'un des avocats des gendarmes. "C'est une très grande satisfaction. Tous les magistrats qui ont examiné le dossier considèrent qu'il n'y a strictement rien à reprocher à ces gendarmes et qu'il y a un certain nombre de fantasmes qui circulait sur une interpellation brutale pendant de longues minutes, alors qu'en réalité, c'est quelques secondes," a-t-il défendu.

"L'interpellation n'a pas été brutale. Mais effectivement, soulagement, qu'enfin une décision de justice vienne confirmer ce que nous affirmons depuis le départ, malgré une médiatisation folle avec des propos fantasmatiques de certains", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Émeutes - Deux mois après les émeutes déclenchées suite à la mort du jeune Nahel, du côté de Bezons dans le Val-d'Oise, l'hôtel de ville avait été la cible de dégradation. En attendant les réparations, la mairie a décidé de faire appel à un graffeur pour tenter d'apaiser les esprits.



Rentrée scolaire - Emmanuel Macron était dans le Vaucluse ce vendredi 1ᵉʳ septembre à l'occasion de la rentrée scolaire pour les lycées professionnels. Accompagné par son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, Emmanuel Macron a promis de ne rien laisser passer sur l'abaya et le kamis, ces deux vêtements désormais interdits dans les établissements scolaires.

Football - C'est la fin d'un feuilleton rocambolesque avec Kolo Muani qui a finalement signé avec le PSG. Un transfert à 90 millions d'euros qui s'est conclu dans les derniers instants du mercato. Avec Mbappé et Dembélé, l'attaque du club parisien est dorénavant 100% tricolore.