Les infos de 6h - Meurtre de Justine Vayrac : deux villages plongés dans le désarroi

Une semaine après la mort de Justine Vayrac, l'affaire a plongé toute une communauté dans la sidération et le désarroi. D'un côté, la commune de Tauriac d'où était originaire la jeune mère de famille. Ce village de 400 habitants regroupe désormais 400 voisins qui pleurent tristement la mort de Justine. Certains ont confié à RTL ne plus avoir le goût d'aller au travail, tandis que d'autres ont tenté d'aider la famille en remuant ciel et terre. Tout le monde pense au fils de la victime, le petit Gabin âgé de 2 ans et demi, dorénavant privé de sa mère.

De l'autre côté, à 35 kilomètres plus au nord, se situe le village de Bénat, d'où vient Julien, le meurtrier présumé. Pour y arriver depuis Tauriac, il faut changer de département, de région et même changer de raison à sa douleur. Dans cette commune, ils sont un millier à souffrir d'incompréhension et à se demander pourquoi leur jeune voisin a tué Justine Vayrac.

Comment se fait-il que Lucas, inscrit au club de foot depuis ses six ans, toujours serviable, toujours entouré d'amis et toujours là pour les soirées, ait pu en arriver là ?

Deux villages où les habitants sont peu nombreux à se confier à RTL, mais deux villages désormais reliés par la douleur et le drame.

