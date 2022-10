Meurtre de Justine Vayrac : qui est Lucas, le jeune homme qui a avoué le meurtre ?

Lucas, 21 ans, a passé sa première nuit en prison. Il a avoué le meurtre de Justine Vayrac après une soirée en boîte de nuit à Brive. Le jeune homme a craqué face à l'accumulation de preuves accablantes. Devant les policiers, il a reconnu le meurtre, mais pas le viol de la jeune mère de famille.

Le jeune ouvrier agricole, bien inséré dans son village, n'a pas expliqué son geste. Il a seulement reconnu le meurtre de Justine Vayrac. Il y a un mobile mystérieux pour son avocat, maître Michel Labrousse, qui connaît pourtant bien le jeune homme qu'il défend dans une autre affaire qui n'est pas encore jugée : l'incendie d'une grange agricole.

"J'ai rencontré un jeune homme cultivé, intelligent, mesuré, posé, calme. Un individu normal, avec une existence simple. On dit aujourd'hui qu'il aurait un double visage, qu'au fond de lui, il aurait un autre personnage. Moi, en tout état de cause, de ce que je sais, c'est que je ne connais que le jeune homme que je viens de vous décrire. Et donc, vous comprenez que je suis, comme tout le monde, intéressé de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans cette soirée, sorti de discothèque et sur fond d'alcool. L'instruction va nous la prendre.

Est-ce que la drogue ou l'alcool potentiellement consommé pendant cette soirée aurait pu modifier le comportement de Lucas ? Son avocat attend les prochaines expertises psychologiques.

