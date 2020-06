publié le 13/06/2020 à 06:36

"Pas de renfort d'employés polonais chez PSA". C'est ce qu'a réclamé le gouvernement. En effet, dans la soirée du vendredi au samedi 13 juin, les ministres du Travail et de l'Économie ont demandé au constructeur de renoncer à faire venir ses ouvriers du groupe employés à l'étranger, au détriment des intérimaires habituels du site d'Hordain, dans le Nord.

Ce prêt de main d'oeuvre, au sein des usines d'un même groupe, est autorisé, selon le DRH du site d'Hordain : "La priorité du groupe, et on peut l'entendre, c'est d'abord de s'assurer que la plupart des salariés retrouvent une activité. Ces salariés polonais ils sont pour plus de 80% en activité partielle aujourd'hui. Ce n'est pas une approche économique car ils sont payés au même prix qu'en France. C'est avant tout une action de solidarité entre l'ensemble des salariés du groupe. Quand ils auront tous repris une activité, on retrouvera un fonctionnement plus normal avec un recours à l'intérim. Quand on explique la situation, les gens comprennent car cela pourrait être la leur", déclare-t-il au micro de RTL.

Un CSE extraordinaire est prévu lundi 15 juin sur le site d'Hordain, alors que les ouvriers polonais sont censés débuter leur activité dès mardi.

À écouter également dans ce journal

Manifestation - Le comité Adama Traoré a appelé à une nouvelle journée de mobilisations contre le racisme et les "violences policières", ce samedi 13 juin

Faits divers - Les juges d’instruction chargés de l’enquête sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en Essonne, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés en juillet 2013, ont ordonné un procès contre la SNCF et un cheminot, a annoncé ce vendredi 12 juin le parquet d’Evry.

Coronavirus - Un test de détection du Covid-19 sera obligatoire en juillet et en aoûtavant toute arrivée en Outre-mer, mais il n'y aura plus de périodes de "quatorzaines" ou de "septaines" imposées à l'arrivée, a annoncé vendredi le ministère des Outre-mer.