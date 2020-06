et AFP

publié le 12/06/2020 à 22:22

Les vacances d'été se précisent. Toutes les personnes qui voyageront cet été dans l'un des territoires d'Outre-Mer, devront passer un test de détection à la Covid-19 obligatoire, en juillet et en août, comme l'a précisé le 12 juin, le ministère des Outre-mer.

En outre, il n'y aura plus les périodes de "quartozaines" ou de "septaines" imposées à l'arrivée dans les territoires d'Outre-Mer. Une décision prise lors du Conseil de défense et de sécurité nationale de jeudi, "au vu de l'évolution favorable de l'épidémie de la Covid-19 en outre-mer", précise le ministère dans un communiqué. Pendant le confinement, des mesures de quatorzaines strictes avaient été imposées pour entrer dans les territoires d'Outre-mer.

Cette évolution du protocole sanitaire concerne tous les territoires d'Outre-mer, à l'exception des collectivités du Pacifique, qui sont autonomes en matière de santé. Les nouvelles mesures entreront en vigueur dès la fin de l'État d'urgence sanitaire le 10 juillet.

Une expérimentation d'allégement des mesures en cours

En Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une expérimentation d'allègement de ces mesures est en cours. Les passagers sont invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test RT-PCR, de détection de la Covid-19. Celles et ceux qui ont un résultat négatif peuvent prendre l'avion, et doivent effectuer une septaine à l'arrivée, suivi d'un nouveau test RT-PCR. Si ce deuxième test est négatif, la quarantaine est allégée.

À partir du 22 juin prochain, "l'expérimentation pourra être étendue aux autres territoires", les motifs impérieux de déplacement seront supprimés, le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté en accord avec les élus des territoires, rappelle le ministère.

Les Outre-mer ont été relativement épargnés par l'épidémie de coronavirus, notamment grâce aux restrictions de déplacement, à l'exception de Mayotte et la Guyane, où le virus circule encore activement, et qui sont toujours classés en orange.