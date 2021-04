publié le 29/04/2021 à 06:42

Une agression a eu lieu à Dole dans le Jura, mercredi 21 avril, mais depuis les images assez violentes tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Une altercation entre un artisan, électricien de 40 ans, Adil et un homme de 72 ans. Provocations, insultes et violences. La situation a dérapé en quelques minutes.

Intrigué par cet homme qui prend des photos devant son jardin, où jouent ses quatre enfants, Adil vient à sa rencontre pour avoir des explications. Très vite le ton monte, il insulte d'abord le septuagénaire de "sale facho", lequel réplique vigoureusement : "Approche-toi le bicot".

Mais le pire est à venir, alors que le septuagénaire quitte les lieux dans sa voiture, il fait demi-tour, fonce sur Adil et le percute, sous les yeux de son épouse qui filme la scène. Adil Sefrioui est sérieusement blessé : 30 jours d'ITT, et très choqué par cette agression, selon son avocat Randal Swherdorfer : "C'est très clairement raciste et la motivation est très clairement raciste. Il accélère, il veut le percuter. En tout cas on ne peut pas ne pas avoir la conscience, lorsqu'on fait cette manœuvre-là, qu'on peut tuer quelqu'un".

L'agresseur de 72 ans sera jugé fin mai pour violence volontaire et injures racistes. Il assure n'avoir pas eu l'intention de percuter la victime, simplement de lui faire peur, a-t-il assuré en garde à vue.

Policière tuée à Rambouillet - Les obsèques de Stéphanie, cette policière assassinée vendredi dernier sur son lieu de travail, auront lieu cet après-midi en présence d'Emmanuel Macron. L'enquête se poursuit, et c'est la personnalité de l'assaillant qui intrigue les experts de l'antiterrorisme.

Brigades rouges - Sept ressortissants italiens, anciens membres ou proches des Brigades rouges ont été arrêtés hier en France. Ils seront présentés ce matin au procureur général : première étape de la procédure d'extradition réclamée par l'Italie.

Football - Soirée compliquée pour le Paris Saint-Germain au Parc des princes hier soir. Battu par Manchester City 2-1 après avoir pourtant mené en première période. C'était le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions.