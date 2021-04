et Guillaume Chieze

publié le 23/04/2021 à 18:12

Une fonctionnaire de police a été tuée par arme blanche ce vendredi 23 avril à l'entrée du commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines. L'assaillant,de nationalité tunisienne, a été abattu par les forces de l'ordre.

Il est peu avant 14h30 ce vendredi, lorsqu'un homme armé pénètre dans l'entrée du commissariat de Rambouillet et assène deux coups de couteau à la gorge d'une fonctionnaire présente à l'accueil, qui rentrait de sa pause déjeuner. Au moment de l'attaque, l'homme aurait crié "Allah Akbar", a rapporté une source proche de l'enquête.

Malgré l'intervention des pompiers, la fonctionnaire, Stéphanie, âgée de 49 ans et mère de deux enfants, est décédée des suites de ses blessures. L'assaillant, âgé de 36 ans, touché par balles par un policer présent sur place a lui aussi succombé à ses blessures.

Le parquet national antiterroriste saisit de l'enquête

Le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi du dossier et a ouvert "une enquête de flagrance des chefs "d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, présent sur place. Ce dernier a précisé que l'enquête avait été "confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avec la sous-direction antiterroriste (Sdat) comme service coordonnateur".

Le procureur a précisé les raisons de cette saisine par le Pnat qui se justifie par "le déroulement même des faits, qui comprend des éléments de repérage. Également, la réalisation des faits, les modalités mêmes du crime, la personne de la victime, mais aussi les propos tenus par l'auteur, au moment de la réalisation des faits".