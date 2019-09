publié le 16/09/2019 à 06:30

Le feu s'est déclenché vers 21h20 dans une chambre du deuxième étage de cette maison de retraite, dimanche 15 septembre. Un homme d'une centaine d'années est décédé. Deux femmes âgées de 96 et 88 ans ont également été blessées gravement. L'une d'elles est en urgence absolue.

Sur place, Gérard, le fils d'une résidente de l'établissement qui a été sauvée de justesse par les pompiers, témoigne. "Elle était dans la chambre d'en face qui a pris feu, ils l'ont évacuée parce que ma mère ne peut pas se déplacer donc elle a été tirée par les bras pour se mettre derrière les portes coupe feu. Ensuite les pompiers l'ont prise en charge et ils l'ont descendue à la main dans l'ambulance. Elle va bien", raconte-t-il, ému.

Gérard a pu se rendre sur les lieux de l'accident. "On a pu monter jusqu'au deuxième étage là où le feu a pris et c'est vraiment très dégradé. C'est une catastrophe, c'est un étage qui est complètement brûlé, complètement dévasté. La moquette est noircie, il n'y a plus de lumières, c'est un trou noir", affirme-t-il.

À écouter également dans ce journal

Brevet - Un peu plus de 11.000 candidats vont passer l'examen aujourd'hui et demain. C'est 10 fois plus que les années précédentes. À cause de la canicule, les dates avaient été décalées et un bon nombre de collégiens n'avaient pu se présenter aux épreuves.

Algérie - 5 mois après le départ forcé d'Abdelaziz Bouteflika, la date de la prochaine élection présidentielle a été dévoilée. Elle aura lieu le 12 décembre prochain.

Tunisie - Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les 2 candidats "anti-systèmes" assurent être qualifiés pour le second tour : un homme d'affaire, actuellement en prison, et un universitaire.