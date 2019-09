publié le 05/09/2019 à 06:41

Jean Ligonnet, 73 ans, père de six enfants, atteint de démence et désorienté, est entré à l'hôpital marseillais de la Conception le 19 août au matin. Comme régulièrement depuis près d'un an, il a rendez-vous en hôpital de jour, pour une séance de chimiothérapie.

Cette fois-là, son traitement, très spécifique et pour lequel il vient spécialement du Var, a pris du retard. Il doit patienter. Un plateau-repas lui est fourni. A 14h, trois heures plus tard, le personnel ne le trouve plus dans la salle d'attente, explique à l'AFP son fils, Jean Hospice. Ce n'est finalement qu'après 15 jours de recherches que la direction de l'hôpital puis la police apprennent à son fils que le cadavre de son père, "en état de décomposition avancée", a été retrouvé "dans une aile désaffectée".

"Ils n'ont pas tout fouillé, il n'ont pas cherché partout, ils n'ont pas ouvert toutes les portes", fustige Jean Hospice, qui accuse l'établissement de "négligence", au micro de RTL. "Ça m’écœure, ça me dégoûte. Tout le monde s'en foutait (sic), je demandais où il était et ils ne m'envoyaient pas promener, mais pas loin", affirme-t-il. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Boris Jonhson sur un siège éjectable au Royaume Uni. Le Premier Ministre, défait et chahuté, a proposé des élections le 15 octobre. Mais le Parlement a dit non. Johnson reste donc en poste, mais a perdu le contrôle sur le Brexit.

Ouragan - 20 morts et 70.000 personnes qui attendent de l'aide alimentaire. Le bilan s'alourdit au Bahamas après le passage de Dorian. L'ouragan poursuit sa route et pourrait toucher la côte des États-Unis d'ici une douzaine d'heures dans les Carolines.

Justice - Premiers procès aujourd'hui devant la Cour Criminelle à Caen, cette toute nouvelle juridiction qui va juger des crimes à la place des assises, donc sans jury populaire. L'idée c'est de désengorger les tribunaux et d'accélérer les procédures.