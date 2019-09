publié le 04/09/2019 à 11:36

Mardi 2 septembre, un enfant de 8 ans a disparu à Penmarc’h (Finistère). Après avoir quitté le domicile familial vers 18h, il a été vu peu de temps après aux jeux à Port-de-Bouc, sur la commune de Kérity-Penmarc’h. Puis, le garçon est parti en courant dans les chemins le long de la plage en direction du Steir.

L’alerte a été donnée après minuit. Mais les recherches entreprises (moyens terrestres, aériens et canins) n’ont pas permis sa découverte. Deux maîtres-chiens des pompiers ont notamment participé aux recherches, interrompues vers 4h du matin. Elles ont repris à l’aube.

Ce mercredi, à 10 h, la gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver la trace du jeune garçon. Mathéo mesure 1,34 m et pèse 28 kg. Il a les cheveux bruns courts, des yeux marron et porte des lunettes de vue rondes bleu marine et orange. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir et blanc sans manche, un short jean bleu et des tennis Artengo bleu-gris et jaune fluo.

Toute personne susceptible d’avoir des informations ou de quelconques renseignements est priée d’aviser d’urgence la gendarmerie de Pont-l’Abbé au 02 98 87 06 64.