publié le 14/01/2020 à 06:35

Dans la nuit de dimanche à lundi, 13 véhicules appartenant à ENEDIS ont été incendiés dans une commune voisine de Grenoble.

Un acte revendiqué hier sur un site anarchiste. Une enquête est en cours et ce n'est pas la première fois qu'ENEDIS est visé. En mai 2017, déjà, 11 véhicules avaient brûlé. Depuis bientôt trois ans, c'est toute l'agglomération grenobloise qui est le théâtre d'une vague d'incendies. Pour l'instant, les suspects sont toujours dans la nature. Le procureur demande au parquet anti-terroriste de se saisir du dossier.

Depuis 3 ans, un groupe d'ultra-gauche nargue enquêteurs et magistrats en multipliant les incendies volontaires de gendarmeries, de bâtiments publics, et d'entreprises privés. "Ce sont des enquêtes difficiles puisque les auteurs des faits sont particulièrement prudents, vigilants, et font tout pour ne pas se faire prendre. On sent bien que nous avons affaire à un groupe très organisé. On a déjà échappé de peu à des conséquences sur les vies humaines, notamment dans les incendies des deux gendarmeries où il y avait des gendarmes qui habitaient là", dit Éric Vaillant, le procureur de Grenoble.

Ce dernier a demandé au parquet anti-terroriste de se saisir de ces dossiers. "On peut considérer que l'ensemble de ces incendies, de ces destructions, qu'on observe aussi bien dans des sociétés que des biens publics, qui sont revendiqués par l'ultra-gauche libertaire, peuvent être considérés comme des attentats terroristes", explique-t-il.

