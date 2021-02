publié le 10/02/2021 à 06:54

Ils sont désormais visés par une enquête pour "viol sur mineurs". Le producteur Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont soupçonnés d'avoir contraint à des rapports sexuels plusieurs adolescents. Au total, quatre plaintes ont déjà été déposées : toutes défendues par Maitre Pierre Debuisson.

"Le récit des victimes révèle un même scénario, un même schéma répétitif de prédation, qui commence par un rapprochement insidieux. Souvent les enfants sont confiés par leurs parents au couple Louvin-Moyne et établissement une relation de confiance. Et petit à petit, de façon sournoise, ça va déraper sur des attouchements, puis des fellations et des sodomies. Les faits dénoncés sont bien évidemment horribles et ont brisé la vie de tous mes clients. Il faut absolument briser cette omerta", dénonce l'avocat.

De leur côté, Gérard Louvin et Daniel Moyne réfutent en bloc toutes les accusations de viol. Leur avocate, Maitre Céline Beckerman, reconnaît des rapports sexuels avec de jeunes garçons, mais toujours consentis. "Oui, ils ont eu des relations avec des jeunes adultes, ça n'a jamais été contesté. En revanche, venir faire croire à des gens qu'ils ont osé toucher à un enfant de 13 ans, même de 14 ans, même de 15 ans, c'est absolument scandaleux. Ils sont extrêmement sereins : ils savent qu'ils sont innocents. Gérard Louvin et Daniel Moyne ne sont pas des pédophiles, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais", a martelé Me Beckerman.

