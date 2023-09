Les forces de l'ordre ont remué ciel et terre, vendredi 29 septembre, afin de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 septembre. La procureur avait annoncé le début d'une "opération coordonnée d'envergure", avec des actions plus ciblées pour tenter de retrouver la trace de la jeune fille.

La principale opération a été tôt le matin. Il s'agissait de la vérification de six véhicules de petit modèle, toutes des Clio récentes et toutes de couleur sombre. Des techniciens en identification criminelle ont procédé à différents relevés, afin de rechercher des indices dans les voitures. Les gendarmes avaient annoncé d'emblée que ces vérifications pouvaient ne rien donner, mais permettaient surtout de lever des doutes.

Dans cette optique, il y a eu plusieurs autres actes tout au long de la journée : dans des hameaux de plaines, dans le village de Lina, dans une maison en construction à Wildersbach, les conteneurs de tri de la déchetterie municipale de Saint-Blaise-la-Roche ont également été minutieusement inspectés. Puis en fin de journée, un groupe de gendarmes s'est rendu dans la supérette où Lina effectuait un stage : là ils se sont concentrés notamment sur les images de caméra de surveillance.

À écouter également dans ce journal

Météo - La semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1ᵉʳ octobre devrait être chaude et ensoleillée pour une grande partie du pays. Des records de température pourraient même être battus localement.

Motion de censure - La motion de censure de la Nupes, déposée après un énième 49.3 du gouvernement, a été rejetée malgré le soutien du Rassemblement national.

Bronchiolite - les prescriptions de Beyfortus sont à l'arrêt, après une rupture de stock. Les autorités sanitaires avaient commandé 200.000 doses de ce traitement préventif. En moins de deux semaines, la demande a été colossale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info